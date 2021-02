Logius: geen onveilige situatie met DigiD-aansluiting coronatest.nl

Er is op dit moment geen sprake van een onveilige situatie met de DigiD-aansluiting van de GGD-website coronatest.nl, zo stelt Logius, de ict-dienstverlener van het Rijk en voor DigiD verantwoordelijke overheidsinstantie. Logius reageerde vanavond op berichtgeving van de NOS. De omroep kwam gisteren met het nieuws dat coronatest.nl niet goed genoeg beveiligd is.

Iedere organisatie die gebruikmaakt van DigiD moet aan een aantal beveiligingseisen voldoen. Hierop wordt toegezien door Logius. GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR-bureaus, maakt voor de website coronatest.nl gebruik van DigiD. Burgers kunnen daarmee op de website inloggen voor het maken van een testafspraak of het bekijken van hun testuitslag.

Uit een assessment die Logius uitvoerde blijkt dat coronatest.nl op zes punten niet voldoet aan de beveiligingseisen die voor het gebruik van DigiD gelden. Daarop heeft de koepelorganisatie actie ondernomen. Op twee punten is de gestelde termijn echter niet behaald, zo liet minister De Jonge van Volksgezondheid gisteren ook aan de Tweede Kamer weten.

"Het klopt dat we op dit moment nog niet aan alle normeringseisen van DigiD op de website coronatest.nl voldoen", stelt GGH GHOR. "Er is voor een tweetal normen ongeveer drie weken vertraging opgelopen, waardoor we op dit moment dus nog niet voldoen aan alle eisen. Voor de overige vier normen lopen we op schema en verwachten we een tijdige oplevering."

Volgens de koepelorganisatie is het systeem veilig te gebruiken en zijn er geen aanwijzingen van misbruik. De twee nog openstaande beveiligingseisen hebben betrekking op het 'controleerbaar aantoonbaar maken van de veiligheid' van het systeem. Begin maart verwacht GGD GHOR dat de DigiD-aansluiting aan deze eisen voldoet.

"Nieuwe aansluitingen moeten een ICT-beveiligingsassessment ondergaan, waarna dit jaarlijks moet worden herhaald", reageert Logius in de verklaring. "Met GGD GHOR Nederland wordt het reguliere proces doorlopen, dat is een zaak tussen Logius als toezichthouder en GGD GHOR Nederland. Er is op dit moment geen sprake van een onveilige situatie."