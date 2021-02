ProtonMail vergelijkt zeven versleutelde WhatsApp-alternatieven

WhatsApp mag dan end-to-end encryptie gebruiken, dat neemt niet weg dat Facebook nog steeds misbruik van de metadata kan maken, zo stelt versleutelde e-maildienst ProtonMail. Facebook kan zo zien wie met wie communiceert, wanneer, waarvandaan, op welk moment, hoe vaak en vanaf welk apparaat.

Aanleiding voor ProtonMail om een overzicht te maken van de "beste WhatsApp-alternatieven" die end-to-end encryptie toepassen of ondersteunen en open source zijn. De chatapps zijn beoordeeld op het anoniem kunnen registreren, logging van metadata, wie de servers in beheer heeft, end-to-end versleutelde video, jurisdictie en of de audit van de app openbaar is.

Van de zeven apps; Signal, Telegram, Threema, Wick Me, Wire, Element en Keybase, scoort geen enkele app op alle punten een voldoende. Element en Threema scoren de meeste groene vinkjes. Telegram krijgt het minste aantal vinkjes. De enige pluspunten zijn dat de app volledig open source is en de audit van de app openbaar is gemaakt. Als het gaat om een alternatief voor WhatsApp krijgt Signal van ProtonMail de voorkeur.

"Signal is een duidelijke keuze. De veiligheidszorgen rondom Telegram maken het lastiger om als algemene chatapp aan te bevelen, hoewel de "channels" feature een krachtig middel is om verzet in repressieve landen te organiseren", zegt Douglas Crawford van ProtonMail. "Alles wat je doet om je persoonlijke data goed te versleutelen is een belangrijke stap naar een internet waar mensen eerst komen."