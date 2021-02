Grapperhaus laat effectiviteit Nederlandse HashCheckService controleren

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat de effectiviteit van de in 2019 gelanceerde Nederlandse HashCheckService controleren. Via de service, die wordt aangeboden door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), kunnen internetbedrijven en hostingproviders aan de hand van hashes controleren of er kinderpornografisch materiaal op hun servers staat.

De database van de HashCheckService bevat 3,2 miljoen hashes van bekend online kinderpornografisch beeldmateriaal. Via een API (application programming interface) kunnen providers de database benaderen en kijken of de hashes van bestanden op hun servers overeenkomen met de hashes van de database. De hashes zijn afkomstig van de Nationale Politie, Interpol en het National Center for Missing & Exploited Children.

Vorig jaar september bleek dat er via de service 18,2 miljard afbeeldingen door internetbedrijven in Nederland zijn gecontroleerd. Dit leverde bijna 7,4 miljoen hits aan kinderpornografisch materiaal op, dat daarna konden worden verwijderd. "De HashCheckService is recent uitgebreid met de techniek van Photo-DNA, wat betekent dat ook foto’s met een aanpassing kunnen worden gedetecteerd", laat Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer weten. Volgens de minister zal deze aanvullende Photo-DNA techniek naar verwachting in de loop van dit jaar worden toegepast.

Daarnaast heeft Grapperhaus het EOKM gevraagd om de effectiviteit van de HashCheckService te controleren. Hiervoor zal het Expertisebureau een "check op de hashcheck" bouwen. Deze beoogde nieuwe techniek moet volautomatisch inzicht gaan geven of een bedrijf accuraat opvolging geeft aan een hit van de HashCheckService.

"Steeds meer bedrijven haken aan op dit systeem. De verwachting is dat steeds beter kan worden opgeruimd. Vervolgens is het de bedoeling dat webhosters het schoonhouden van hun servers kunnen bijhouden door te blijven checken en nieuwe beelden te verwijderen", aldus het ministerie. Minister Grapperhaus zal de Nederlandse HashCheckService ook gaan aanbieden aan andere landen in de Europese Unie.