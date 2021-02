Belgische bedrijven melden recordaantal datalekken in 2020

Belgische bedrijven hebben vorig jaar een recordaantal datalekken bij de Belgische privacytoezichthouder gemeld. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ontving in totaal 1060 meldingen van een datalek. 21 procent meer dan in 2019, toen er nog 869 meldingen binnenkwamen. Door de AVG zijn Belgische bedrijven sinds mei 2018 verplicht om een datalek bij de autoriteit te melden. In het eerste jaar ontving de toezichthouder nog 445 meldingen van gelekte gegevens.

Ter vergelijking met Nederland, in 2019 werden er 27.000 datalekmeldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Toch is er volgens de GBA sprake van een verbetering in België. "Er zijn twee verklaringen voor het hogere aantal meldingen. 2020 is het eerste volledige jaar waarin de GBA over een directiecomité beschikte", zegt GBA-voorzitter David Stevens tegenover De Tijd. Het comité trad pas in april 2019 aan, nadat een taalprobleem was opgelost. Daarnaast is het meldingsformulier waarmee organisaties datalekken kunnen melden vereenvoudigd.