Petitie wil Europees verbod op biometrische massasurveillance

Meer dan veertig Europese privacyorganisaties en burgerrechtenbewegingen zijn een petitie gestart waarin ze oproepen tot een Europees verbod op biometrische massasurveillance. Het initiatief hoopt het komende jaar meer dan één miljoen handtekeningen in zeven EU-landen te verzamelen.

"Overheden, politiediensten en bedrijven gebruikten opname-apparaten, zoals bewakingscamera's en gezichtsherkenningssoftware, om onze unieke biometrische gegevens te verzamelen. Ze volgen ons door gebruik te maken van onze unieke eigenschappen om ons zo permanent te kunnen identificeren. Het grootschalig verzamelen van ieders biometrische data in openbare ruimtes zoals parken, treinstations en winkels alleen om ons leven te kunnen leiden is biometrische massasurveillance", aldus de coalitie achter Reclaim Your Face.

De coalitie is een European Citizens' Initiative (ECI) gestart en hoopt door middel van nieuwe wet- en regelgeving een verbod op biometrische massasurveillance te realiseren. Het verwerken van biometrische gegevens is al binnen de EU verboden. Er zijn volgens de coalitie echter verschillende problematische uitzonderingen op dit verbod. "Machtige spelers maken misbruik van deze juridische verwarring door, buiten democratisch toezicht om, deze schadelijke technologieën in onze openbare ruimtes te introduceren, en ons allemaal als wandelende streepjescodes te behandelen", stelt de coalitie verder.

Eén van de partijen die onderdeel van de coalitie uitmaakt is de Duitse hackersclub Chaos Computer Club (CCC). Volgens de CCC worden alle stappen die we online doen al vastgelegd. In de offline wereld is dit een stuk lastiger. De vele camerasystemen zijn niet op elkaar aangesloten en produceren teveel data om die op grote schaal te verwerken. Dit voorkomt massasurveillance in openbare ruimtes. Door biometrische surveillance zou het monitoren van ons dagelijkse leven echter wel een realiteit worden, zo waarschuwt de CCC.

Wanneer het de coalitie lukt om 1 miljoen handtekeningen in tenminste zeven EU-landen in het komende jaar op te halen zal de Europese Commissie verplicht zijn om met een reactie te komen en het debat aan te gaan met leden van het Europees Parlement. "Europese burgers hebben een historische kans om het kwaad te stoppen voordat biometrische massasurveillance permanent in onze samenleving aanwezig is", besluit de coalitie.