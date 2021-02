Apple geeft details over veiligheid iOS, macOS en eigen hardware

Apple heeft nieuwe details gegeven over de veiligheid van iOS, macOS en de eigen apps en hardware. Het techbedrijf geeft sinds 2015 via het "Apple Platform Security" document inzicht in hoe de beveiliging van het eigen ecosysteem is geregeld (pdf). De nieuwste editie die nu is verschenen telt 196 pagina's. Veel meer dan de vorige editie van 2020 die uit 157 pagina's bestond.

"Deze documentatie geeft details over hoe de beveiligingstechnologie en -features binnen de platformen van Apple zijn geïmplementeerd. Het helpt organisaties ook om de beveiligingstechnologie en -features van het Apple-platform met hun eigen beleid en procedures te combineren om aan specifieke beveiligingsbehoeftes te voldoen", aldus Apple in het document.

Daarin staan verschillende nieuwe onderwerpen, vooral over de features en werking van de door Apple ontwikkelde M1-processor. Ook gaat het techbedrijf dieper in op de autosleutelfeature van iOS, de password monitoring-feature die op bekende gelekte wachtwoorden controleert, de veiligheid van ipv6 en de speciale iPhones waarmee onderzoekers kwetsbaarheden in iOS kunnen vinden.

Daarnaast zijn verschillende onderwerpen bijgewerkt, zoals FileVault in macOS, de hardwarematige uitschakeling van de microfoon op Apple-laptops met een T2 Security Chip en iPads met een MFi-compliant case, het gebruik van willekeurige mac-adressen om de privacy van wifi-gebruikers te verbeteren en de toegang van apps tot opgeslagen wachtwoorden.