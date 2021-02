Phishingaanval op studenten en medewerkers UvA en HvA

Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn doelwit geworden van een phishingaanval die als onderwerp de cyberaanval heeft waar de onderwijsinstellingen eerder deze week mee te maken krijgen. Dat melden de UvA en HvA op de eigen website.

"Er zijn phishing e-mails in omloop die ingaan op de cyberaanval. Een aantal andere aanvallers proberen misbruik te maken van de huidige situatie. Ze sturen e-mails naar medewerkers en studenten, zogenaamd vanuit de HvA of de UvA, met het verzoek om het account te controleren of wachtwoord te wijzigen. We vragen je om extra alert te zijn", zo laten de universiteit en hogeschool weten.

Volgens de onderwijsinstellingen ondervindt het onderwijs en onderzoek aan de HvA en UvA slechts zeer beperkt hinder van de cyberaanval. Systemen zijn online en kunnen worden gebruikt. Gisteren stelden de universiteit en hogeschool dat de aanval het werk was van "professionele hackers, die uit zijn op financieel gewin." Verdere details over het soort aanval zijn nog altijd niet gegeven.

De UvA en HvA geven verschillende tips om phishingmails te herkennen. Het gaat onder andere om het herkennen van de afzender en het controleren van de link in het bericht. "Open een bijlage alleen als je een bestand van deze afzender verwacht te krijgen en je de bijlage vertrouwt. Bij twijfel, bel de afzender en vraag of hij/zij deze e-mail met bijlage inderdaad heeft verstuurd."

Ook wordt aangeraden om extra alert te zijn op zip-bestanden en macro's in Microsoft Office. "Wees op je hoede als je gevraagd wordt om Office-macro's te activeren. Dat is bijna altijd foute boel." De onderwijsinstellingen maakten ook onderstaande infographic voor studenten en medewerkers.