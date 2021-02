Amsterdammers wegens grootschalige phishing veroordeeld tot celstraffen

De rechtbank Noord-Holland heeft twee mannen van 24 en 27 jaar uit Amsterdam wegens grootschalige phishing veroordeeld tot gevangenisstraffen. De twee mannen verstuurden tijdens het begin van de eerste coronagolf vorig jaar phishingmails met onderwerpen als "bankieren in tijden van Corona".

De link in de phishingmail wees naar een phishingsite waar tientallen slachtoffers hun gegevens invulden. Later werden de slachtoffers nog eens telefonisch benaderd met de vraag of ze een inlogsessie digitaal konden bevestigen. Zo kregen de verdachten TAN-codes van het slachtoffer in handen, waarmee ze een mobiele betaalpas op hun eigen telefoon aan de rekening van het slachtoffer konden toevoegen of waarmee ze geld overmaakten naar de rekeningen van katvangers. In een enkel geval werd de bankpas van een slachtoffer opgehaald door iemand die zich voordeed als medewerker van een koeriersbedrijf.

Volgens het Openbaar Ministerie waren de verdachten meerdere weken van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig met hun phishingpraktijken. Iets dat ook uit het politie-onderzoek blijkt. In de tien dagen dat de politie de telefoon van de 27-jarige verdachte afluisterde werden 149 gesprekken gevoerd waarbij hij zich voordeed als bankmedewerker.

Tijdens de doorzoeking van een hotelkamer in Amsterdam waarvandaan de verdachten hun phishingaanvallen uitvoerden werden twee laptops met phishingsoftware aangetroffen. Ook is één van de verdachten herkend als degene die na de oplichting van een slachtoffer een groot geldbedrag pinde in Amsterdam. In de woning van één van de verdachten werd bovendien een uniform van een koeriersbedrijf gevonden.

"De verdachten hebben de eerste coronagolf misbruikt door nietsvermoedende rekeninghouders onder het mom van 'bankieren in tijden van corona' cruciale gegevens of bankpassen af te troggelen. Ze gingen enkel voor eigen financieel gewin. Het vertrouwen dat slachtoffers hadden in het betalingsverkeer en bankwezen is hierdoor ernstig geschaad", aldus de rechter.

De 27-jarige man heeft een gevangenisstraf van twintig maanden gekregen, de 24-jarige verdacht kreeg vijftien maanden opgelegd, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De verdachten zijn naast hun celstraf veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de bank van wie de klanten werden opgelicht. De hoogte van die vergoeding is onder meer bepaald uit het bedrag dat de bank aan de klanten uitkeerde voor het gestolen geld en het onderzoek dat naar de oplichting werd gedaan. Voor de 27-jarige man gaat het om ongeveer 20.000 euro, voor de 24-jarige man om 6.700 euro.