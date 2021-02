Clop-ransomwaregroep gebruikte zerodaylekken in FTA voor datadiefstal

De groep criminelen achter de Clop-ransomware heeft verschillende zerodaylekken in de File Transfer Appliance (FTA) van softwarebedrijf Accellion gebruikt voor het stelen van data en afpersen van bedrijven, overheden en andere organisaties. Dat laat securitybedrijf FireEye vandaag weten. De Clop-ransomwaregroep is ook verantwoordelijk voor de aanval op de Universiteit Maastricht eind 2019. De onderwijsinstelling betaalde de criminelen uiteindelijk 197.000 euro voor het ontsleutelen van de versleutelde data.

FTA is een twintig jaar oude applicatie die organisaties gebruiken voor het uitwisselen van grote bestanden. De afgelopen weken zijn er meerdere datalekken gemeld waarbij kwetsbaarheden in FTA de oorzaak bleken. De centrale bank van Nieuw-Zeeland, de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), de Amerikaanse staat Washington en Amerikaanse supermarktketen Kroger lieten weten dat ze slachtoffer van een aanval op de FTA-software waren geworden.

Begin deze maand meldde Accellion dat het de kwetsbaarheden waarvan de aanvallers gebruikmaakten heeft verholpen en het FTA op 30 april van dit jaar gaat uitfaseren. Nu zijn er meer details over de beveiligingslekken openbaar geworden en dat die al voor het verschijnen van de updates werden misbruikt door de Clop-ransomwaregroep. Drie van de vier verholpen kwetsbaarheden in FTA zijn op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst met een 9,8 beoordeeld, meldt securitybedrijf Tenable.

FireEye laat daarnaast weten dat de Clop-ransomwaregroep de beveiligingslekken vorig jaar heeft gebruikt om bij organisaties in te breken. Bij verschillende van deze aanvallen werd er geen ransomware uitgerold, maar alleen data gestolen. De groep dreigde deze gegevens via de eigen website openbaar te maken, tenzij er zou worden betaald. Volgens FireEye zijn organisaties in onder andere Nederland slachtoffer van deze aanvallen geworden. Daarbij zijn er ook gegevens gepubliceerd van slachtoffers die niet betaalden.