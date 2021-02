Finse it-gigant TietoEVRY getroffen door ransomware-aanval

De Finse it-gigant TietoEVRY is getroffen door een ransomware-aanval, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan klanten. Op de eigen website meldt TietoEVRY dat het gisteren met "technische uitdagingen" te maken kreeg die door ransomware bleken te zijn veroorzaakt.

Vanwege de aanval werden getroffen diensten en systemen uitgeschakeld, wat volgens het bedrijf gevolgen heeft voor 25 klanten in de retail-, productie- en dienstensector. Er wordt nu gewerkt om de getroffen dienstverlening te herstellen. De aanvallers hebben losgeld geëist, maar een bedrag is niet bekendgemaakt. Ook verdere details over de zaak, zoals hoe de aanvallers wisten binnen te komen, zijn niet gegeven.

TietoEVRY, dat software en it-diensten levert, telt zo'n 24.000 medewerkers en is in tachtig landen actief. Vorig jaar had de it-gigant een omzet van drie miljard euro.