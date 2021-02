GGD gaat toestemming vragen voor gebruik lichaamsmateriaal coronatest

De GGD gaat toestemming vragen voor het gebruik van lichaamsmateriaal van mensen die positief op corona zijn getest. Wanneer mensen zich bij een teststraat op corona laten testen wordt er een monster afgenomen dat deels lichaamseigen materiaal bevat. Dit materiaal wordt verstuurd naar een laboratorium waar het materiaal wordt opgewerkt, geanalyseerd en opgeslagen. Tevens kan het materiaal met andere onderzoekers worden gedeeld.

Begin deze maand werd een motie door de Tweede Kamer aangenomen die ervoor zorgt dat mensen vooraf toestemming moeten geven voordat hun lichaamsmaterialen na een coronatest mogen worden gebruikt voor onderzoek en mogen worden gedeeld met derden (pdf). "Met verschillende betrokken partijen (GGD, Dienst Testen en de wetenschap) worden gesprekken gevoerd om te bekijken op welke wijze dit het beste georganiseerd kan worden", laat minister De Jonge nu aan de Tweede Kamer weten.

De minister merkt op dat niet-herleidbaar lichaamsmateriaal momenteel zonder toestemming mag worden gebruikt voor medisch-statistisch of ander medisch-wetenschappelijk onderzoek, mits de patiënt van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt en het onderzoek met de vereiste zorgvuldigheid wordt verricht.

Het kabinet werkt naast de invoeren van de toestemmingsvereiste ook aan de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl), die geen onderscheid meer maakt tussen herleidbaar of onherleidbaar gemaakt lichaamsmateriaal. "Dit betekent dat ook voor het bewaren en gebruiken van niet-herleidbaar lichaamsmateriaal het uitgangspunt toestemming wordt", merkt De Jonge op. Wel blijft een uitzondering hierop mogelijk zoals in artikel 24 van de Uitvoeringswet AVG staat vermeld.

Deze uitzondering houdt in dat er geen toestemming nodig is, indien het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang, het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost; en bij de uitvoering er voldoende maatregelen zijn getroffen dat de privacy van de persoon in kwestie niet onevenredig wordt geschaad.

"Vanwege het grote maatschappelijke belang van dergelijk wetenschappelijk onderzoek - ook voor de bestrijding van COVID-19 - is deze uitzondering van grote waarde. Dit betekent dus dat de mogelijkheid bestaat dat in uitzonderlijke gevallen geen toestemming gevraagd zal worden voor de gegevensverwerking", laat de minister weten. De Jonge komt binnenkort met meer informatie over de manier waarop er om toestemming zal worden gevraagd.