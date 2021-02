Meer Nederlandse gemeenten overwegen bodycam voor boa's

Steeds meer Nederlandse gemeenten overwegen om hun boa's van een bodycam te voorzien of zijn bezig met pilots. Eerder deze maand liet de gemeente Den Haag weten dat het alle handhavers met een bodycam gaat uitrusten. De Zwolse wethouder William Dogger kondigde tijdens een recent debat aan dat de gemeente het gebruik van bodycams door boa's gaat overwegen.

De gemeente Hof van Twente liet in januari weten dat het een proef met bodycams voor boa's zal starten en tot definitieve aanschaf overgaat als de proef succesvol blijkt (pdf). Vorige week maakte ook de gemeente Almelo bekend dat het een proef gaat doen. Voor de zomer worden twee of drie handhavers van een camera voorzien. Die zullen drie tot zes maanden met een bodycam rondlopen, waarna er een evaluatie plaatsvindt. De gemeente is nu bezig met de nodige voorbereidingen.

"Het is niet zo dat je die bodycam op de jas van de boa kunt hangen en dan de straat op kunt", reageerde burgemeester Arjen Gerritsen tijdens een raadsvergadering. "In de eerste plaats is goed materiaal nodig. De bodycam zelf, maar ook het inkopen van cloudruimte om beeldmateriaal op afstand te kunnen opslaan. Er is software nodig, er is training nodig voor de boa's om met zo'n bodycam te kunnen werken."

Daarnaast stelde Gerritsen dat het juridisch kader voor de inzet van bodycams geregeld moet worden. Bij het gebruik van de bodycam moet namelijk aan de eisen van de AVG worden voldaan. "Het is belangrijk dat er bepaald wordt wanneer er wordt opgenomen, hoe de camerabeelden bewaard worden, hoelang, wie de camerabeelden mag uitlezen en onder welke voorwaarden. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan vast, maar die zijn niet onoverkomelijk", merkte de burgemeester op.