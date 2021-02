Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot lekt data 30.000 mensen

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft de gegevens van 30.000 mensen gelekt. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen en in sommige gevallen kentekennummers en indicaties van jaarsalarissen. Dat meldt de organisatie in een e-mail aan getroffen slachtoffers, zo laat NRC weten.

Een aanvaller wist in te breken op de website van Stadgenoot en kreeg zo de persoonsgegevens in handen. Wanneer de inbraak heeft plaatsgevonden en hoe de aanvaller wist binnen te dringen laat de woningcorporatie niet weten. Het datalek is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Slachtoffers zijn gewaarschuwd om alert te zijn op nepbrieven, phishingmails en telefoontjes van oplichters.

Stadgenoot is een woningcorporatie in Amsterdam die zo'n dertigduizend huurwoningen verhuurt. Dat zijn grotendeels sociale huurwoningen, maar ook ruim duizend woningen in de vrije sector. Daarnaast verkoopt en verhuurt de organisatie bedrijfsruimten en parkeerplaatsen.