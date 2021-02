VMware verhelpt zeer kritieke kwetsbaarheid in vCenter-servers

VMware heeft een beveiligingsupdate uitgebracht die een zeer kritieke kwetsbaarheid vCenter-servers verhelpt. Aanvallers zoeken inmiddels actief naar kwetsbare servers op internet. VCenter is een oplossing voor het beheer van virtual machines en gevirtualiseerde servers.

Een kwetsbaarheid in het vSphere-onderdeel van vCenter maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om op afstand code met onbeperkte rechten op het systeem uit te voeren. De enige vereiste is toegang tot een kwetsbare server. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-21972, is op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst met een 9,8 beoordeeld.

De kwetsbaarheid werd op 2 oktober vorig jaar door beveiligingsonderzoeker Mikhail Klyuchnikov van securitybedrijf Positive Technologies aan VMware gerapporteerd. Afgelopen dinsdag kwam VMware met een beveiligingsupdate om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Volgens zoekmachine Shodan zijn er 6700 vCenter-servers vanaf het internet toegankelijk, stelt securitybedrijf Tenable. Hoeveel van deze servers inmiddels zijn gepatcht is onbekend. Securitybedrijf Bad Packets meldt dat aanvallers inmiddels actief naar vCenter-servers zoeken. Daarnaast is op internet proof-of-concept exploitcode verschenen waarmee het beveiligingslek is te misbruiken.