Nieuwste Kali Linux voorzien van groot aantal tools en updates

Er is een nieuwe versie van Kali Linux verschenen die van een groot aantal tools en updates is voorzien. Kali Linux is ontwikkeld voor digital forensics en penetratietesting. Het wordt beheerd en gefinancierd door securitybedrijf Offensive Security. De distributie beschikt over honderden tools voor het uitvoeren van penetratietests, security audits en digitaal forensisch onderzoek.

Gisteren is de eerste release van 2021 verschenen. Aan deze versie zijn in totaal dertien nieuwe tools toegevoegd, waaronder airgeddon, PSKracker, gitleaks, DumpsterDiver, getallurls, altdns, DNSGen, massdns, httprobe, Arjun, WordlistRaider, chisel en assetfinder. Tevens bevat de nieuwe release updates voor desktopomgevingen Xfce en KDE en is de hardwareondersteuning uitgebreid. Kali Linux 2021.1 is te downloaden via Kali.org.