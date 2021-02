Ransomware-aanval zorgt voor technische problemen bij Manutan

Leverancier van kantoor- en bedrijfsbenodigdheden Manutan, dat in Nederland als Overtoom bekend stond, is afgelopen zondag getroffen door een ransomware-aanval. De aanval zorgde voor verschillende technische problemen, hoewel daar geen verdere informatie over wordt gegeven wat die inhouden.

Uit voorzorg en om verdere verspreiding van de ransomware te voorkomen is besloten om de informatiesystemen van de Manutan Group uit te schakelen, aldus het bedrijf in een verklaring. Daarin meldt Manutan dat alle medewerkers zijn gemobiliseerd om de impact van de aanval te beperken en de overlast voor klanten te verkleinen.

Hoe de aanvallers konden binnendringen, of er ook gegevens zijn gestolen en om welke ransomware het gaat is niet bekendgemaakt. Er wordt nu onderzoek uitgevoerd naar de aanval. Aan de hand daarvan kan Manutan de financiële impact van de aanval bepalen. Zodra er meer details bekend zijn zegt het bedrijf met een update te komen. Manutan had vorig jaar een omzet van 780 miljoen euro.