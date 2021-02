Minister: Nederlandse overheid betaalt geen losgeld aan criminelen

De Nederlandse overheid zal cybercriminelen die organisaties door middel van ransomware afpersen geen losgeld betalen, zo laat minister Van Engelshoven weten naar aanleiding van de ransomware-aanval op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Door de aanval zijn allerlei systemen van de NWO, waaronder die voor het verwerken van subsidievragen, offline. Tevens maakten de aanvallers allerlei gegevens buit. De criminelen dreigden deze gegevens openbaar te maken tenzij de organisatie een losgeldbedrag zou betalen. Aangezien het NWO niet betaalt zijn de criminelen begonnen met het publiceren van deze gegevens op hun eigen website.

"Ik informeer u dat NWO niet is ingegaan op de eis van de criminelen om losgeld te betalen voor het vrijgeven van bestanden. De Nederlandse overheid, waar NWO als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) onderdeel van is, betaalt geen losgeld aan criminelen", meldt Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

NWO is inmiddels met een securitybedrijf en SURFcert, het Computer Emergency Response Team van SURFnet, de internetprovider voor Nederlandse hogescholen en universiteiten, met een onderzoek naar de impact van de aanval begonnen en het herstel van bestanden en systemen.

"Lopende het onderzoek kan noch NWO, noch het kabinet, verdere mededelingen doen over deze kwestie. Mijn ministerie heeft nauw, dagelijks contact met NWO. Daarnaast zijn de NCTV, de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie geïnformeerd", merkt Van Engelshoven verder op. De minister zegt op een later moment met meer details te zullen komen.