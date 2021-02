Tienduizenden studenten en medewerkers UvA en HvA wijzigen wachtwoord

Tienduizenden studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben vanwege de recente aanval op de systemen van de onderwijsinstellingen hun wachtwoord gewijzigd. Dat hebben de UvA en HvA in een update over het incident bekendgemaakt. Bij de aanval wisten aanvallers versleutelde wachtwoorden van zowel studenten als medewerkers in handen te krijgen.

"Inmiddels hebben alle studenten en medewerkers bericht gekregen dat ze hun wachtwoord moeten wijzigen. Hier wordt goed gehoor aan gegeven", aldus de onderwijsinstellingen. Alle medewerkers en studenten die hun wachtwoord nog niet hebben gewijzigd worden opgeroepen dit zo snel mogelijk te doen. "Gebruik je hetzelfde wachtwoord ook voor andere accounts, zoals je privé e-mail, LinkedIn of DigiD? Wijzig dan ook direct het wachtwoord van deze accounts. Zorg dat elke dienst een uniek wachtwoord heeft", zo wordt geadviseerd.

Om wat voor soort aanval het precies gaat is nog altijd onbekend. Volgens de UvA en HvA is er geen verband met de ransomware-aanval op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het onderzoek naar de aanval is nog gaande en volgens de onderwijsinstellingen in een vergevorderd stadium. Alle systemen zijn online en door studenten en medewerkers te gebruiken. De hinder voor onderwijs en onderzoek wordt als "beperkt" omschreven.