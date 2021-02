NWO betaalt nieuw personeel door aanval geen salaris maar voorschot

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kan door de recente ransomware-aanval op de eigen systemen nieuwe medewerkers deze maand geen salaris betalen. In plaats daarvan wordt er een vergelijkbaar bedrag als voorschot overgemaakt. Dat blijkt uit interne e-mails die in handen van het Financieele Dagblad kwamen. Daarnaast bevestigt een woordvoerder deze "workaround" tegenover de krant.

Criminelen achter de ransomwaregroep DoppelPaymer wisten toegang tot de systemen van NWO te krijgen. Vervolgens werden allerlei gegevens gestolen, waarna er ransomware werd uitgerold die data op de systemen versleutelde. De wetenschapsorganisatie kan daardoor niet meer bij bestanden.

Salarisgegevens van medewerkers die al langer in dienst zijn, zijn aanwezig bij externe salarisverwerker Raet. Voor medewerkers die sinds 1 februari in dienst zijn is dat niet het geval. Zij krijgen daardoor geen salaris maar een voorschot. Een woordvoerder van NWO laat weten dat de ontvangen bedragen vergelijkbaar zijn, maar dat eventuele wijzigingen mogelijk niet zijn doorgevoerd.

Naast problemen met het betalen van de salarissen heeft ook de besluitvorming van de lopende financieringsrondes bij NWO ernstige vertraging opgelopen. De organisatie kent elk jaar bijna 1 miljard euro toe aan financiering voor onderzoek. "Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren. Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze gevolgen van de hack voor de financieringsprogramma's, zal dat op de NWO-website bekend gemaakt worden", meldt NWO op de eigen website.