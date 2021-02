Gelderse scholengemeenschap betaalt losgeld na ransomware-aanval

De Gelderse scholengemeenschap Staring College is getroffen door een ransomware-aanval waarbij bestanden werden versleuteld en er uiteindelijk losgeld is betaald om de continuï­teit van de school en het onderwijs te waarborgen. Dat blijkt uit een e-mail die naar ouders werd gestuurd en waarover De Gelderlander bericht.

Vanwege de aanval, die afgelopen dinsdag plaatsvond, zullen er aanstaande maandag zowel offline als online geen lessen plaatsvinden. Uit onderzoek van een securitybedrijf naar de aanval bleek dat er zoveel gegevens waren versleuteld dat de continuïteit van het onderwijs en de examens in gevaar kwamen, zo laat directeur Carlien Krist-Spit in een verklaring weten.

Om de continuïteit van de school en het onderwijs te waarborgen besloot de scholengemeenschap het losgeld te betalen. "Deze situatie voelt voor alle betrokkenen als een nachtmerrie. Het besluit dat we hebben genomen gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. Echter, het belang om het onderwijs doorgang te laten vinden, juist in deze tijd, heeft de doorslag gegeven", aldus Krist-Spit. Hoeveel er is betaald laat de directeur niet weten.