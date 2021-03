CBS: daling van traditionele criminaliteit, stijging van cybercrime

De politie registreerde vorig jaar minder traditionele vormen van criminaliteit zoals zakkenrollerij en woninginbraak, maar het aantal gevallen van cybercrime nam sterk toe, zo laat hetCentraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten.

Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven lag vorig jaar 2 procent lager dan een jaar eerder. Vooral bepaalde vormen van traditionele criminaliteit zoals zakkenrollerij (-47 procent), woninginbraak (-23 procent) en winkeldiefstal (-13 procent) lieten in 2020 een daling zien.

Tegelijkertijd registreerde de politie meer gevallen van cybercrime zoals verkoopfraude en computervredebreuk. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal registraties van online criminaliteit met 54 procent toe. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van meer dan een verdubbeling van dit type misdrijven.

Het CBS deed geen onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de coronapandemie en criminaliteit. "Maar het is aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen. Zakkenrollen werd lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak", aldus het statistiekenbureau.