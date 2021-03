Dierentuinen waarschuwen voor datalek na diefstal bij Ticketcounter

Dierentuinen Apenheul, Blijdorp en Dierenpark Amersfoort waarschuwen voor een datalek nadat aanvallers een online back-up van ticketverkoper Ticketcounter wisten te stelen. Bij de diefstal zijn de gegevens van ruim anderhalf miljoen mensen buitgemaakt. Het gaat om namen, e-mailadressen en IBAN-nummer. Een afperser eist 280.000 euro losgeld, anders dreigt hij de data openbaar te maken.

"Het gaat om tussen de 1,5 miljoen en 1,8 miljoen gegevens van klanten", zegt Sjoerd Bakker, directeur van Ticketcounter, tegenover RTV Rijnmond. De gegevens stonden in een back-up die vorig jaar werd gemaakt en door een menselijke fout online zichtbaar werd. Vorige week werd Ticketcounter ingelicht dat de gegevens op internet te koop werden aangeboden. Het gaat onder andere om de gegevens van 72.000 bezoekers van Diergaarde Blijdorp.

Ook Dierenpark Amersfoort waarschuwt bezoekers voor het datalek bij Ticketcounter. "Helaas hebben zij ons laten weten dat een bestand met persoonsgegevens, van onder andere onze bezoekers, door hen onbewust is gelekt. Het betreft gegevens van bezoekers die via www.dierenparkamersfoort.nl kaartjes hebben gekocht en/of een tijdslot hebben gereserveerd in de periode van 23 juli 2018 tot en met 4 augustus 2020."

In het geval van Apenheul betreft het klanten die in de periode van 19 juni 2017 tot en met 4 augustus 2020 online een kaartje hebben gekocht. "Wij vinden het erg belangrijk dat jouw gegevens altijd veilig zijn en wij zijn uiteraard met Ticketcounter in gesprek om er voor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren", aldus de dierentuin in een e-mail aan getroffen klanten.

Blijdorp laat weten dat het om persoonsgegevens gaat van minimaal zes maanden oud die voor 5 augustus 2020 zijn ingevuld bij de aankoop van online tickets. Het kan dan gaan om naam, mailadres, telefoonnummer, adres en/of geboortedatum. Indien er met iDEAL is betaald, is ook het IBAN-nummer verkregen.