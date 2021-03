Hogeschool Inholland lekt gegevens 56.000 studenten en medewerkers

Hogeschool Inholland heeft de privégegevens van 56.000 studenten en medewerkers gelekt, zo laat de onderwijsinstelling via de eigen website weten. De data wordt op internet te koop aangeboden. Volgens Inholland gaat het om gegevens van gebruikers van de online leeromgeving Moodle.

"Inmiddels hebben wij maatregelen genomen om de gevolgen van deze situatie te beperken. Open Edu, de leverancier van Moodle, heeft een specifieke module dichtgezet om de illegale export van gegevens te bemoeilijken", aldus de onderwijsinstelling in een verklaring. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het datalek, de dader en hoe herhaling in de toekomst kan worden voorkomen.

"Verder leiden we al het dataverkeer naar Moodle om via het Inholland-netwerk en installeren zo snel mogelijk een dubbele login. Eenmaal ingelogd bij Inholland moet je dan dus voortaan nogmaals een keer inloggen bij Moodle", zo laat de verklaring verder weten. Inholland roept studenten en medewerkers op om uit voorzorg hun wachtwoord te wijzigen.

Tevens blijkt dat de aanvallers 791 versleutelde Moodle-wachtwoorden van externen hebben verkrijgen. Inholland zal deze personen persoonlijke informeren.