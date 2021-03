Google stopt met individuele identifiers voor tracken van gebruikers

Zodra third-party cookies zijn uitgefaseerd zegt Google geen individuele identifiers meer te zullen gebruiken om personen op het web te volgen. Dat laat David Temkin van Google in een blogposting weten. Volgens Temkin, directeur productmanagement, loopt de toekomst van het vrije en open web gevaar als digitale adverteerders niets doen aan de zorgen die mensen over online tracking hebben.

De Google-directeur wijst naar onderzoek van het Pew Research Center dat 72 procent van de mensen zich overal op het web gevolgd voelt door adverteerders, techbedrijven en andere ondernemingen. Bij het volgen van mensen spelen third-party cookies een belangrijke rol. Vanwege de privacygevolgen hiervan zijn verschillende browsers inmiddels begonnen met het blokkeren van third-party cookies. Iets dat volgens Google negatieve gevolgen voor adverteerders heeft en het businessmodel van websites ondermijnt.

Om third-party cookies te vervangen en toch nog gericht te kunnen adverteren bedacht Google de "Privacy Sandbox". Hierbij worden gebruikers op basis van hun browsegedrag in zogeheten cohorten geplaatst. Vervolgens kunnen adverteerders aan gebruikers binnen een bepaald cohort advertenties tonen. Volgens Temkin is Google niet van plan om third-party cookies door alternatieve "user-level identifiers" te vervangen. "Vandaag maken we duidelijk dat zodra third-party cookies zijn uitgefaseerd we geen alternatieve identifiers zullen ontwikkelen om individuen op het web te volgen, noch zullen we ze in onze producten gebruiken."

Volgende maand zal Google onder Chrome-gebruikers een eerste publieke test met "Federated Learning of Cohorts" (FLoC) beginnen, waarbij de browser machine learning gebruikt om een cohort te ontwikkelen, gebaseerd op de websites die een gebruiker bezoekt. "Het internet voor iedereen open en toegankelijk houden vereist dat we allemaal meer doen om privacy te beschermen en dat houdt niet alleen een einde van third-party cookies in, maar ook van elke technologie die kan worden gebruikt om mensen op het web te volgen", besluit Temkin.