NOS: overheid werkt nog steeds aan plan om encryptie te verzwakken

De overheid werkt nog steeds aan een plan om encryptie te verzwakken om zo bijvoorbeeld versleutelde berichten te kunnen ontsleutelen. Dat meldt de NOS vandaag op basis van bronnen. Vorig jaar liet minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten dat hij de mogelijkheden ging onderzoeken om toegang tot versleuteld bewijs, WhatsApp-berichten en andere "Over The Top" diensten te krijgen.

In december werd bekend dat de minister ook een onderzoek liet instellen naar het effect van encryptie op de opsporing door politie. Eerder had de Europese Raad een resolutie aangenomen waarin staat dat opsporingsdiensten toegang tot de inhoud van versleutelde data zouden moeten hebben. Volgens Grapperhaus is "sterke encryptie" belangrijk, maar kan tegelijkertijd het "nadelige effect" van encryptie voor opsporings- en inlichtingendiensten niet worden genegeerd.

In de resolutie van de Raad wordt opgeroepen om naar technische oplossingen te zoeken waarmee autoriteiten toegang tot versleutelde data kunnen krijgen. Grapperhaus stelt dat dit niet in strijd met het kabinetsstandpunt uit 2016 over encryptie is. Toen werd afgesproken dat er geen beperkende wettelijke maatregelen worden genomen wat betreft de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.

Bronnen laten aan de NOS weten dat politie, de inlichtingendienst AIVD en het ministerie van Defensie, waaronder de militaire inlichtingendienst MIVD, aandringen op een mogelijkheid om versleutelde berichten te ontsleutelen. De diensten vrezen dat de nationale veiligheid in het geding is als dat niet gebeurt, aldus de bronnen waar de omroep mee sprak.

Een plan van demissionair minister Grapperhaus om dit mogelijk te maken leek voortijdig te sneuvelen, maar ambtenaren zijn hier nog steeds mee bezig, zo stellen de bronnen tegenover de NOS. Het onderwerp zal na de Tweede Kamerverkiezingen worden behandeld, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid tegenover de omroep.