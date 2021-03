Donorregister had geen procedures voor externe harde schijven

Het Donorregister dat twee onbeveiligde harde schijven kwijtraakte met daarop de privégegevens van 6 miljoen Nederlanders had geen procedures, maatregelen en werkwijze opgesteld voor de omgang met externe harde schijven, usb-sticks en andere externe gegevensdragers. Tevens bleek het informatiebeveiligingsplan sinds 2011 niet meer te zijn bijgewerkt. Dat blijkt uit vandaag verschenen onderzoek van de Audit Dienst Rijk (ADR).

Het Donorregister raakte vorig jaar uit een kluis twee onbeveiligde harde schijven kwijt met daarop 6,9 miljoen gedigitaliseerde donorkeuzeformulieren. Op deze formulieren stonden de gegevens van zes miljoen unieke personen. Het ging om voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, toenmalige adresgegevens, toenmalige keuze over orgaandonatie, handtekening, burgerservicenummer of administratief nummer van de basisregistratie van de gemeente. De harde schijven, die nog altijd zijn vermist, waren niet versleuteld.

Naar aanleiding van het datalek werd er door de ADR een onderzoek ingesteld. "In het geldende informatiebeveiligingsplan was een inventarisatie gemaakt van bedrijfsmiddelen. Echter de bedrijfsmiddelen zoals externe gegevensdragers, zoals dvd's, usb-sticks en harde schijven, waren hierin niet opgenomen. In het plan zijn daardoor geen (verwijzingen naar) maatregelen, procedures en werkwijze aangetroffen voor externe gegevensdragers", aldus het rapport.

Daarnaast waren procedures voor het omgaan met en opslaan van informatie om deze te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking of misbruik niet volledig uitgewerkt. Wat betreft het gebruik van kluizen was er geen sleutelprotocol en geen werkinstructie waardoor er geen up-to-date overzicht was van wie in de kluis was geweest en wat er in de kluis behoorde te liggen.

"Wij hebben in de praktijk voorbeelden gezien dat bedrijfsmiddelen, zoals dvd's en papieren archief veilig worden afgevoerd, maar deze maatregelen zijn niet beschreven en zijn niet verankerd in het informatiebeveiligingsplan. Daardoor is het niet geborgd dat dit altijd op deze wijze plaatsvindt", stellen de onderzoekers.

Tevens bleek dat het geldende informatiebeveiligingsplan van het Donorregister sinds 2011 niet meer was bijgewerkt. Hierdoor sloot het informatiebeveiligingsplan niet meer aan op de veranderingen die sinds 2011 hebben plaatsgevonden ten aanzien van de omgeving van het Donorregister en het vernieuwde informatiebeveiligingsbeleid, merkten de onderzoekers verder op.

Had niet mogen gebeuren

"Het management van het CIBG geeft aan dit ernstige constateringen te vinden en stelt dat dit niet had mogen gebeuren. De interne sturing op de naleving van de regels omtrent informatiebeveiliging is onvoldoende geweest. Ik sluit mij hierbij aan. Ook ik vind de bevindingen zeer ernstig. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat met persoonsgegevens in het Donorregister zorgvuldig en op een goed beveiligde manier wordt omgegaan", schrijft minister Van Ark voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister zijn om het vertrouwen terug te winnen directe verbeteracties nodig. Al tijdens het onderzoek is het CBIG aan de slag gegaan met de constateringen van de ADR en heeft de informatiebeveiliging rondom het nieuwe Donorregister verbeterd, aldus Van Ark. De meeste maatregelen die het CBIG moest nemen zijn inmiddels genomen. De minister is tevreden hoe het CBIG is omgegaan met de uitkomsten van het onderzoek, "Daaruit blijkt dat het CIBG zich de ernst van de bevindingen bewust is. Het CIBG zal zich over de verdere voortgang aan mij verantwoorden."