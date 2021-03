Google gaat elke vier weken een nieuwe Chrome-versie uitbrengen

Google gaat later dit jaar elke vier weken een nieuwe Chrome-versie uitbrengen, wat de veiligheid ten goede moet komen, zo stelt het techbedrijf. Voor bedrijven en organisaties verschijnt er een "Extended Stable" optie waarvoor elke acht weken updates verschijnen. Op dit moment brengt Google elke zes weken een update voor de browser uit.

Met een snellere releasecyclus wil het techbedrijf onder andere de "patch gap" dichten. Er is sprake van een patch gap wanneer er een beveiligingslek in opensourcesoftware is gepatcht, maar deze patch nog niet is uitgerold onder de programma's die van de opensourcesoftware gebruikmaken. Iets waar ook Google Chrome last van heeft. Daarom zal Google vanaf het derde kwartaal dit jaar met de lancering van Chrome 94 een standaard releasecyclus van vier weken gaan aanhouden.

Tevens zal er een "Extended Stable" optie worden toegevoegd die elke acht weken zogeheten "milestone updates" ontvangt. Extended Stable wordt beschikbaar voor systeembeheerders van organisaties en partijen die Chromium binnen hun eigen producten of omgevingen embedden en meer tijd nodig hebben voor het beheren van updates. Extended Stable zal elke twee weken beveiligingsupdates voor belangrijke problemen ontvangen. Deze updates bevatten echter niet alle security-fixes of nieuwe features die de vierwekelijkse Chrome-versie ontvangt.