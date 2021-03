Politie houdt drie ex-werknemers telecomprovider aan voor sim-swapping

De politie heeft drie voormalige medewerkers van een telecomprovider aangehouden op verdenking van sim-swapping. De hoofdverdachte kon door zijn functie bij de telecomprovider telefoonnummers van slachtoffers op andere simkaarten overzetten, aldus de politie. Zo kreeg hij de controle over de telefoonnummers en kon vervolgens cryptovaluta-accounts van slachtoffers overnemen.

Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken. De oorspronkelijke simkaart heeft daardoor geen toegang meer tot het netwerk, waardoor slachtoffers niet meer kunnen bellen, berichten versturen of mobiel internetten. Vaak wordt sim-swapping gepleegd door middel van social engineering, waarbij oplichters een telecomprovider bellen en zich voordoen als het slachtoffer. Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij medewerkers van telecomproviders bij de fraude betrokken waren.

De zaak waarover de politie vandaag bericht kwam aan het rollen doordat de niet nader genoemde telecomprovider zelf melding deed van verdacht gedrag van een medewerker. Daarop startte de politie een onderzoek wat uiteindelijk tot de aanhouding van het drietal leidde. Eén ervan betreft de eerder genoemde hoofdverdachte en van de andere twee verdachten wordt nog onderzocht wat hun rol was. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

"Wanneer je merkt dat je het slachtoffer bent geworden van sim-swapping, is het eigenlijk vaak al te laat. Je moet in dat geval zo snel mogelijk contact leggen met je telecomprovider om de sim-swap ongedaan te laten maken", aldus de politie. Die stelt dat sim-swapping vaak in de nachtelijke uren gebeurt, omdat slachtoffers dan niet merken dat hun telefoon geen contact meer heeft met het netwerk. Daardoor hebben de criminelen ongemerkt langer toegang tot de accounts van slachtoffers.

Het doel van veel sim-swapping-aanvallen is het verkrijgen van de codes waarmee er toegang tot een account kan worden verkregen. Het gaat dan om codes die via sms worden verstuurd. "Tweestapsverificatie blijft een sterke vorm van beveiliging. Met het oog op nieuwe fenomenen als sim-swapping is het nog veiliger om gebruik te maken van speciale authenticatie-apps die als alternatief voor sms kunnen dienen", zo adviseert de politie. De drie verdachten zijn inmiddels niet meer voor de telecomprovider werkzaam.