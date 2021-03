Kifid: ING hoeft slachtoffer van WhatsAppfraude niet te vergoeden

ING hoeft een slachtoffer van WhatsAppfraude die voor 1200 euro werd opgelicht niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De vrouw werd vorig jaar juli via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als haar dochter. De oplichter weet de vrouw zover te krijgen dat ze uiteindelijk via verschillende betaalverzoeken 1200 euro overmaakt.

De vrouw vraagt de bank onder meer om een reactie op vragen over het coulancebeleid bij WhatsAppfraude en in welke gevallen de bank een coulanceregeling toepast. De bank geeft geen reactie, zo claimt de vrouw. Daarnaast blijkt uit onderzoek van haar dochter dat de tegenrekening van de oplichter al jaren wordt gebruikt voor dergelijke oplichtingspraktijken. De vrouw vindt het onbegrijpelijk dat de bank niet eerder actie heeft ondernomen. Ze vordert dan ook de schade van 1200 euro.

Volgens het Kifid heeft de vrouw het geld zelf overgemaakt naar de oplichter. Tevens is niet vast komen te staan dat de bank voor de oplichting van de vrouw wist dat de tegenrekening voor fraude werd gebruikt. "Daardoor is ook niet komen vast te staan dat de bank de op haar rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden", zo stelt het klachteninstituut.

Wat betreft het niet reageren op de vragen van de vrouw betwist ING dit en toont aan dat zij per e-mail de eerste brief van de vrouw heeft beantwoord. Bij de tweede brief erkent de bank een fout te hebben gemaakt en dat er niet is gereageerd. Daarvoor heeft de bank haar excuses aangeboden.

Het Kifid laat weten dat het niet reageren op de brief geen reden is om de vordering van de vrouw toe te wijzen. "De commissie heeft begrip voor de onvrede van de consument ten aanzien van de dienstverlening van de bank, maar dit houdt niet in dat de bank de door de consument geleden schade moet vergoeden", aldus het oordeel van het klachteninstituut, dat de vordering afwijst (pdf).