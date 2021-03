Vijftien Britse scholen door aanval zonder online onderwijs

Vijftien Britse scholen konden door een aanval op de digitale infrastructuur gisteren geen online lessen aan leerlingen verzorgen en ook vandaag zijn de gevolgen nog altijd merkbaar. Daarnaast is een terugkeer naar de fysieke klaslokalen door de aanval vertraagd, zo melden de scholen op Twitter.

De vijftien scholen maken onderdeel uit van de Nova Education Trust. Aanvallers wisten toegang tot de it-infrastructuur van de onderwijsorganisatie te krijgen. Uit voorzorg werden alle systemen uitgeschakeld, waardoor de scholen niet meer via e-mail en telefoon bereikbaar waren. Ook de websites gingen op zwart, zo laat een woordvoerder tegenover Nottinghamshire Live weten.

Gisterenavond maakten de scholen bekend dat de website weer online waren en leerlingen weer konden inloggen op Microsoft Teams om lesmateriaal te downloaden. Leraren kunnen echter geen nieuw materiaal uploaden, aangezien hun computers een "hersteloperatie" ondergaan.

Tevens worden leerlingen, na advies van beveiligingsexperts, afgeraden om lesmateriaal te gebruiken dat ze eerder via e-mail, Microsoft Teams of andere kanalen hebben ontvangen, aangezien de veiligheid van deze bestanden niet is te garanderren.