Amerikaanse overheden en bedrijven aangevallen via Exchange-lekken

Verschillende lokale Amerikaanse overheden, bedrijven en een universiteit zijn slachtoffer geworden van zeroday-aanvallen op hun Microsoft Exchange-server, zo meldt securitybedrijf FireEye. Ook in Duitsland zijn veel aanvallen waargenomen, aldus antivirusbedrijf Kaspersky.

Gisterenavond liet het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) weten dat er ook in Nederland actief misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid. Via de vier beveiligingslekken in Exchange kan een aanvaller op afstand toegang tot de server en aanwezige e-mailaccounts krijgen en daarvandaan verdere aanvallen uitvoeren. Microsoft kwam afgelopen dinsdag met noodpatches voor de vier kwetsbaarheden.

Uit een overzicht van Google blijkt dat het om de eerste ontdekte zeroday-aanval op Exchange gaat. Microsoft schreef de aanval toe aan een groep genaamd Hafnium. Antivirusbedrijf ESET stelt dat meerdere spionagegroepen kwetsbare Exchange-servers aanvallen. De meeste aanvallen zijn gericht tegen Amerikaanse organisaties, maar ook in Europa, Azië en het Midden-Oosten zijn aanvallen waargenomen.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security maakte gisteren bekend dat aanvallers inmiddels actief naar kwetsbare Exchange-servers zoeken. Daarnaast worden de kwetsbaarheden mogelijk al sinds september vorig jaar misbruikt. Volgens securitybedrijf Volexity kan het jaren duren voordat de impact van de aanvallen duidelijk wordt.