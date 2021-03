Exchange-kwetsbaarheid kan na installatie update aanwezig blijven

De kwetsbaarheden in Exchange Server 2013, 2016 en 2019 waarvoor Microsoft afgelopen dinsdag noodpatches uitbracht kunnen na de installatie van de beveiligingsupdates aanwezig blijven. Daarvoor waarschuwt Microsoft. Het probleem doet zich voor bij het handmatig installeren van de beveiligingsupdate door zonder beheerdersrechten het msp-bestand uit te voeren.

In dit geval worden sommige bestanden niet goed bijgewerkt. Gebruikers krijgen echter geen foutmelding te zien of een waarschuwing dat de beveiligingsupdate niet goed is geïnstalleerd. Het probleem speelt bij Exchange-servers die van User Account Control (UAC) gebruikmaken en doet zich voor doordat de beveiligingsupdate bepaalde Exchange-gerelateerde services niet juist stopt. Om het probleem te voorkomen adviseert Microsoft om de Command Prompt met beheerdersrechten te starten en dan het msp-bestand uit te voeren.