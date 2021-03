Datalek luchtvaartmaatschappijen door inbraak bij it-leverancier SITA

Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben te maken gekregen met een datalek nadat er was ingebroken bij it-leverancier SITA. Gegevens van miljoenen passagiers zijn daardoor in handen van aanvallers gekomen. Het gaat onder andere om United Airlines, Air New Zealand, Cathay Pacific, Malaysia Airlines, Finnair, Singapore Airlines, Brussels Airlines, Jeju Air en Lufthansa.

Volgens Sita hebben aanvallers toegang gekregen tot passagiersgegevens die waren opgeslagen op servers van het SITA Passenger Service System. De it-dienstverlener claimt dat het om een "zeer geraffineerde cyberaanval" ging, maar verdere details waar dit uit zou blijken of andere informatie worden niet gegeven. Ook maakt SITA niet duidelijk welke passagiersgegevens precies zijn gelekt, maar volgens verschillende berichten gaat het onder andere om gegevens van loyaliteitsprogramma's die de luchtvaartmaatschappijen aanbieden.

Reisnieuwssite Skift meldt dat gegevens van meer dan twee miljoen reizigers van tien verschillende luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van "frequent flier" programma's zijn gelekt. Bij Lufthansa alleen gaat het om 1,35 miljoen passagiers van het Miles and More-programma waarvan de gegevens in handen van de aanvallers zijn gekomen, meldt De Tijd.

SITA zou negentig procent van de luchtvaartmaatschappijen ter wereld bedienen. Die maken gebruik van de systemen van de leverancier voor het beheren van reserveringen, ticketverkoop en vertrektijden van vliegtuigen.