Duitse overheid houdt rekening met duizenden besmette Exchange-servers

Duitsland telt tienduizenden Exchange-servers die zeer waarschijnlijk allemaal al zijn besmet met malware, zo waarschuwt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zowel kleine als grote organisaties zijn getroffen.

Microsoft kwam afgelopen dinsdag met noodpatches voor vier kwetsbaarheden in Exchange Server 2013, 2016 en 2019 waardoor een aanvaller op afstand toegang tot Exchange-servers en aanwezige e-mailaccounts kan krijgen. De beveiligingslekken werden al voor het uitkomen van de patches aangevallen. Bij deze aanvallen installeren aanvallers ook een webshell zodat ze toegang tot de Exchange-server behouden.

Via zoekmachine Shodan zijn in Duitsland tienduizenden Exchange-servers te vinden. "En er is een grote kans dat ze al besmet zijn met malware. Organisaties van elke omvang zijn getroffen", aldus het BSI, dat is begonnen met het waarschuwen van mogelijk getroffen organisaties.

Microsoft roept organisaties op om de beschikbare beveiligingsupdates meteen te installeren. Voor organisaties die hiervoor meer tijd nodig hebben zijn er verschillende mitigaties mogelijk. Deze mitigaties helpen tegen de nu waargenomen aanvallen, maar bieden geen volledige bescherming tegen al het mogelijke misbruik van de kwetsbaarheden, aldus het techbedrijf. Ook hebben de mitigaties geen effect op al gecompromitteerde Exchange-servers. Microsoft adviseert om de genoemde mitigaties dan ook alleen als een tijdelijke maatregel toe te passen totdat alle servers volledig zijn gepatcht.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft inmiddels ook meer informatie over de aanvallen en kwetsbaarheden gegeven. De overheidsinstantie maakte eerder al melding dat er ook in Nederland misbruik is aangetroffen. Organisaties worden opgeroepen om hun Exchange-servers op eventuele sporen van aanvallers te controleren. Is er sprake van misbruik dan krijgen organisaties onder andere het advies om een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te overwegen.