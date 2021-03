CBS: steeds meer Nederlanders maken gebruik van overheidssites

Het aantal Nederlanders dat vorig jaar gebruikmaakte van overheidssites is met vijf procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Vorig jaar maakte 86 procent van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar volgens het statistiekenbureau tenminste één keer gebruik van een overheidssite, tegenover 81 procent in 2019. Omgerekend zijn dat ongeveer 11 miljoen mensen.

Nederland behoort daarmee tot de kopgroep van EU-landen met het grootste aandeel inwoners dat de digitale overheid gebruikt. Nederland stond wat betreft het gebruik van overheidssites door burgers vorig jaar samen met Zweden op de derde plek van landen in de Europese Unie, achter Finland en Denemarken. Het gebruik van overheidswebsites was het laagst in Zuid- en Oost-Europa.

De meeste Nederlanders maken gebruik van overheidssites om informatie op te zoeken. In 2020 zei 81 procent hiervoor overheidswebsites te gebruiken. Iets minder, 73 procent, bezocht de overheidssites om documenten in te vullen en te versturen, en 59 procent deed dat om die te printen of te downloaden. Van de Nederlanders die aangeeft geen overheidsdocumenten via internet te versturen (2,8 miljoen mensen), noemde 74 procent als reden dat zij helemaal geen documenten hoefden in te dienen. vier procent weet niet hoe zij dit moeten doen.

Onder overheidswebsites vallen websites van overheidsinstanties, zoals websites voor het doen van belastingaangifte, aanvragen van uitkeringen en subsidies, doorgeven van adreswijzigingen of maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Websites van publieke instanties worden ook tot overheidssites gerekend.