FBI: veiligheidsvoordeel end-to-end encryptie verwaarloosbaar

De voordelen die end-to-end encryptie heeft als het om veiligheid gaat zijn verwaarloosbaar, maar het heeft wel negatieve gevolgen voor de mogelijkheden van politie om het publiek te beschermen. Dat stelt FBI-directeur Christopher Wray, die pleit voor het gebruik van "verantwoord beheerde" encryptie. Het gaat in dit geval om versleuteling die, na een gerechtelijk bevel, door de aanbieder kan worden ontsleuteld. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF overdrijft de FBI de impact die encryptie op politieonderzoek zou hebben.

De afgelopen jaren laat de FBI geregeld weten dat "encryptie" een probleem vormt bij het opsporen en vervolgen van criminelen, omdat het geen toegang tot versleutelde apparaten en communicatie kan krijgen. Hiervoor wordt de term "Going Dark" gebruikt. Vorige week was FBI-directeur Wray aanwezig bij een hoorzitting van een Senaatscommissie over de bestorming van het Capitool in januari.

Tijdens zijn verklaring ging de FBI-directeur ook in op het onderwerp "rechtmatige toegang". Wray stelde dat end-to-end encryptie en "user-only-access" een serieus probleem zijn dat steeds vaker de mogelijkheden van opsporingsdiensten belemmert om toegang tot bewijsmateriaal te krijgen en zo de samenleving te beschermen en daders te vervolgen.

Daarbij zijn de veiligheidsvoordelen van end-to-end en "user-only-access" encryptie volgens Wray verwaarloosbaar, maar hebben ze een negatief effect op de mogelijkheden van politie om het publiek te beschermen. Als oplossing pleitte Wray voor het gebruik van "verantwoord beheerde" encryptie, waarbij aanbieders de versleuteling ongedaan kunnen maken en data aan opsporingsdiensten kunnen overhandigen als die een gerechtelijk bevel hebben.

Daarom zou er een vorm van encryptie moeten komen waarbij de sleutel in handen van de providers is die de versleutelde data beheren. Deze bedrijven kunnen de data ontsleutelen en overhandigen aan de autoriteiten. Volgens Wray vraagt de FBI niet om een backdoor. "Helaas gaat teveel van het debat over rechtmatige toegang over deze "backdoor" stroman, in plaats van wat we echt willen en nodig hebben", liet de FBI-directeur weten (pdf).

Wray ging verder door te stellen dat de FBI zich zeer grote zorgen maakt over end-to-end encryptie en dat als er niets wordt gedaan opsporingsdiensten straks geen gewone misdrijven meer kunnen onderzoeken. Volgens de EFF vertelt de FBI-directeur niet de hele waarheid. Opsporingsdiensten in de VS beschikken namelijk over allerlei opties om toegang tot telefoons te krijgen en hebben de afgelopen jaren duizenden telefoons onderzocht.

"Wat de FBI eigenlijk vraagt is een methode om in te breken die goedkoper, eenvoudiger en betrouwbaarder is dan de methodes waarover ze al beschikken", zegt Joe Mullin van de burgerrechtenbeweging. Volgens Mullin kan het verzoek van de FBI alleen worden ingewilligd als alle platforms, applicaties en backdoors van een backdoor worden voorzien.