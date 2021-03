Politie kon meelezen met miljoenen versleutelde berichten Sky ECC

De politie heeft de afgelopen weken toegang tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van de versleutelde berichtendienst Sky ECC gekregen. Agenten konden "live" met het versleutelde verkeer meelezen, zo laat de politie vandaag via de eigen website weten. De server van Sky ECC is offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten.

Sky ECC, met de slogan "nothing is more secure", biedt naar eigen zeggen een beveiligd berichtenplatform dat alleen op "niet te hacken" apparaten is te installeren. De telefoons van Sky ECC hebben geen gps, camera en telefoon. Berichten worden automatisch na een opgegeven tijd verwijderd. Daarnaast is er een "panic" wachtwoord dat na het invoeren de inhoud van het toestel wist.

Volgens de Belgische krant De Standaard hebben de autoriteiten eind vorig jaar toegang tot de berichtendienst gekregen. Sinds halverwege februari kon er "live" worden meegelezen. Het gebruik van Sky ECC nam sterk toe nadat de politie vorig jaar toegang wist te krijgen tot berichten van versleutelde berichtendienst EncroChat. Volgens de politie zou Sky ECC wereldwijd 70.000 gebruikers hebben, waarvan 11.000 in Nederland. Hoe er toegang tot de berichtendienst kon worden gekregen is niet bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de onderschepte berichten heeft de Nederlandse politie vandaag bij acties in het hele land tientallen mensen aangehouden en 75 woningen en kantoren doorzocht. De afgelopen weken waren in Nederland al 43 verdachten aangehouden. Tevens zijn grote hoeveelheden harddrugs en miljoenen euro's in beslag genomen en verschillende drugslabs ontmanteld. Ook in België zijn op tweehonderd plaatsen over het hele land huiszoekingen en arrestaties uitgevoerd. Er zouden een dertigtal personen zijn aangehouden.

"Honderden miljoenen berichten worden in een datawarehouse opgeslagen en onderzocht. De resultaten hebben op dit moment al cruciale informatie opgeleverd voor verschillende belangrijke strafrechtelijke onderzoeken", aldus de politie, die spreekt van een nieuwe klap voor de georganiseerde misdaad.