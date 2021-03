Berichtendienst SKY ECC ontkent dat politie communicatie kraakte

De versleutelde berichtendienst SKY ECC ontkent dat politie de communicatie van het platform heeft gekraakt. In plaats daarvan zouden gebruikers het slachtoffer van een phishing-applicatie zijn geworden. Dat meldt het bedrijf in een verklaring op de eigen website.

Sky ECC, met de slogan "nothing is more secure", biedt naar eigen zeggen een beveiligd berichtenplatform dat alleen op "niet te hacken" apparaten is te installeren. De telefoons van Sky ECC hebben geen gps, camera en telefoon. Berichten worden automatisch na een opgegeven tijd verwijderd. Daarnaast is er een "panic" wachtwoord dat na het invoeren de inhoud van het toestel wist.

Gisteren maakte de Nederlandse politie bekend dat het met miljoenen versleutelde berichten van SKY ECC heeft kunnen meelezen. Naar aanleiding van de onderschepte berichten heeft de Nederlandse politie gisteren bij acties in het hele land tientallen mensen aangehouden en 75 woningen en kantoren doorzocht. De afgelopen weken waren in Nederland al 43 verdachten aangehouden.

Vandaag heeft de Belgische politie meer informatie over de operatie gegeven. Zo zouden er 1 miljard versleutelde berichten van SKY ECC zijn onderschept, waarvan de helft is ontsleuteld. Wereldwijd zijn er volgens de Belgische politie ongeveer 171.000 SKY ECC-toestellen actief, voornamelijk in Europa, Noord-Amerika, een aantal landen in Midden- en Zuid-Amerika en in het Midden-Oosten. Maandelijks voeren hiervan ongeveer 70.000 toestellen actieve communicaties op het SKY ECC-netwerk. Wereldwijd worden er elke dag zo'n drie miljoen berichten via het platform verstuurd.

Ongeveer een kwart van de actieve gebruikers van deze toestellen bevindt zich in België (6.000) en Nederland (12.000). "Het zwaartepunt van het gebruik van deze telefoons ligt in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ongeveer 50 procent, meer bepaald in en rond de haven. Andere gebieden met relatief meer SKY ECC-gebruikers zijn Brussel, Limburg (grensstreek), Oost-Vlaanderen, Luik en Charleroi", aldus de federale politie.

Volgens de Belgische politie heeft het onderzoek in twee fases plaatsgevonden. In de eerste fase werd de versleutelde communicatie onderschept en opgeslagen. "Met grondig speurwerk, doorgedreven internationale samenwerking en het bijeenbrengen van bijzondere expertise werd gezocht naar een manier om de versleutelde communicaties zoveel mogelijk te ontcijferen", laat de federale politie weten.

"In een tweede fase werd de inhoud van leesbaar gemaakte berichten gedurende ongeveer drie weken live meegelezen. Gezien de gigantische hoeveelheid berichten werden prioriteiten gesteld op basis van bepaalde criteria", voegt de politie verder toe. De Belgische politie doorzocht gisteren meer dan tweehonderd woningen en hield 48 personen aan.

Phishing

Aanbieder SKY ECC is inmiddels zelf ook met een verklaring gekomen. Het bedrijf stelt dat er een "fake phishing application" is ontwikkeld die zich als de SKY ECC-app voordeed en op "onveilige toestellen" is geïnstalleerd. Vervolgens werden deze toestellen via ongeautoriseerde kanalen aangeboden. "Uit onderzoek blijkt dat berichten dat de Belgische en/of Nederlandse autoriteiten de SKY ECC versleutelde communicatiesoftware hebben gekraakt onjuist zijn", aldus de verklaring.

SKY ECC ontkent ook de beschuldigingen dat het een geliefd platform voor criminelen is. Accounts die voor criminele doeleinden zouden worden gebruikt zegt het bedrijf meteen te deactiveren. Gisteren meldde de Nederlandse politie dat de server van Sky ECC offline is gehaald en in beslag is genomen door de Nederlandse autoriteiten. SKY ECC stelt dat er gisteren tijdelijke connectieproblemen met de servers waren, maar dat de dienstverlening inmiddels is hersteld. Deze servers bevatten geen gebruikersgegevens, berichten of back-ups, zo laat het bedrijf verder weten.