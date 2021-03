T-Mobile VS gaat online gedrag klanten met adverteerders delen

De Amerikaanse tak van T-Mobile gaat online gedrag van klanten volgende maand standaard met adverteerders delen, tenzij mensen zich hiervoor afmelden. Dat blijkt uit het nieuwe privacybeleid. In het nieuwe beleid stelt T-Mobile dat het vanaf 26 april een nieuw programma start dat gebruikmaakt van de data die de provider over klanten heeft.

Het gaat onder andere om gegevens over het browsegedrag en apparaatinformatie, zoals welke apps de gebruiker heeft geïnstalleerd, en hoe die van de producten en diensten van T-Mobile gebruikmaakt. Deze informatie zal T-Mobile voor eigen advertentiedoeleinden gaan inzetten en delen met externe adverteerders.

Volgens de provider is de verzamelde en doorgegeven informatie niet direct herleidbaar naar klanten. "In plaats daarvan koppelen we het aan je mobiele advertentie-identifier of een andere unieke identifier", aldus de uitleg van T-Mobile. Klanten die niet willen dat hun online activiteiten worden verzameld moeten zich hier voor afmelden.

In een reactie tegenover de Wall Street Journal zegt T-Mobile dat klanten hebben aangegeven dat ze liever relevante advertenties zien, en er daarom is besloten om standaard alle data te verzamelen. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF ziet het programma niet zitten en waarschuwt dat het eenvoudig is om de data naar gebruikers te herleiden.