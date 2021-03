Amerikaan aangeklaagd voor diefstal van 45.000 medische dossiers

In de Verenigde Staten is een 41-jarige man aangeklaagd voor het stelen van 45.000 medische dossiers en andere persoonlijke informatie. Volgens de aanklacht kocht de verdachte tussen 23 juni 2017 en 28 april 2018 op een marktplaats voor criminelen inloggegevens die toegang tot allerlei servers gaven. Met deze gegevens kon de man inloggen en allerlei data stelen.

Het ging onder andere om medische dossiers met namen, adresgegevens, geboortedata en socialsecurity-nummers van meer dan 43.000 patiënten van een medische kliniek in Georgia. Bij een andere medische kliniek in de Amerikaanse staat zou de verdacht persoonsgegevens van 7.000 patiënten hebben buitgemaakt. Daarnaast wordt hij ook verdacht van een inbraak op de systemen van de stad Newnan, waar hij politierapporten en andere documenten in handen kreeg met de persoonlijke informatie van meer dan 14.000 mensen.

Als laatste wordt hij verantwoordelijk gehouden voor een aanval op een orthodontist in Florida waar hij 1800 medische dossiers stal. Vervolgens gebruikte hij de gestolen data om de orthodontist af te persen. Als er niet werd betaald dreigde de man de gestolen data openbaar te maken of door te verkopen, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.