Kabinet wil digitaal verlengen van rijbewijs in 2024 landelijk invoeren

Vanaf 10 oktober 2024 moet het in heel Nederland mogelijk zijn om een verlenging van het rijbewijs digitaal aan te vragen. Dat heeft demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Al enige tijd is er een proef gaande waarbij burgers in 29 gemeenten hun rijbewijs bij de RDW digitaal kunnen verlengen.

Wie zijn rijbewijs digitaal wil verlengen moet wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet de aanvrager over een geldig rijbewijs beschikken en in een gemeente wonen die aan de proef deelneemt. Verder moet er een foto worden gemaakt bij een door de RDW erkende fotograaf. Vervolgens is de aanvraag te regelen met een actieve DigiD-app waarmee een eenmalige ID-check is uitgevoerd. Na het aanvragen moet het rijbewijs nog wel op het gemeentehuis worden opgehaald.

Volgens de minister blijkt uit een evaluatie van het experiment dat burgers, fotografen, gemeenten en de RWD het digitaal aanvragen waarderen. "Daarnaast is geconstateerd dat het digitale aanvraagproces foutbestendiger is op bepaalde onderdelen, zoals de inzet van erkende fotografen en uitvoering van controle met fotovergelijkingssoftware, dan het reguliere aanvraagproces. Hierdoor worden fouten eerder en beter in het proces opgespoord", stelt Van Nieuwenhuizen.

Een ander voordeel volgens de bewindsvrouw is dat het digitaal aanvragen ook een verbeterde digitale foto op het rijbewijs en in het rijbewijzenregister oplevert, wat het proces van het vaststellen van de identiteit in zijn geheel moet verbeteren.

Aangezien het experiment is geslaagd wil het kabinet het digitaal verlengen van het rijbewijs landelijk introduceren. Daarvoor wordt een wetswijziging voorbereid, waarbij het streven is die vanaf 10 oktober 2024 in werking te laten treden. Overigens blijft het mogelijk om de aanvraag voor de verlenging van het rijbewijs aan het loket te doen. Het experiment in de betreffende gemeenten blijft ondertussen gewoon tot de landelijke invoering doorlopen.