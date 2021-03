Microsoft gaat elke vier weken nieuwe Edge-versie uitbrengen

Microsoft gaat voortaan elke vier weken een nieuwe versie van Edge uitbrengen, waarmee het de lijn van Google volgt, dat eerder een vierwekelijkse releasecyclus voor Chrome aankondigde. Volgens Microsoft kunnen op deze manier innovaties sneller worden doorgevoerd.

Voor organisaties die meer tijd nodig hebben om Edge-updates te testen zal Microsoft ook een "Extended Stable" optie gaan aanbieden, waarvoor elke acht weken updates verschijnen. Extended Stable zal elke twee weken beveiligingsupdates voor belangrijke problemen ontvangen. Overige updates en fixes zullen tijdens de geplande achtwekelijkse updatecyclus verschijnen. Microsoft zal de nieuwe releasecyclus vanaf Edge 94 hanteren, die voor de week van 23 september dit jaar gepland staat.

Google liet bij de aankondiging weten dat het met een snellere releasecyclus onder andere de "patch gap" wil dichten. Er is sprake van een patch gap wanneer er een beveiligingslek in opensourcesoftware is gepatcht, maar deze patch nog niet is uitgerold onder de programma's die van de opensourcesoftware gebruikmaken. Zowel Edge als Chrome zijn op de open source Chromium-browser gebaseerd.