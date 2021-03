Onderzoek: veiligheidsdiensten lekken gevoelige data via pdf-bestanden

Tientallen veiligheidsdiensten wereldwijd lekken gevoelige data via pdf-bestanden omdat ze de documenten niet of niet goed opschonen, zo blijkt uit onderzoek van de Franse onderzoeksorganisatie INRIA. Voor het onderzoek werden bijna 40.000 pdf-bestanden van 75 veiligheidsdiensten uit 47 landen geanalyseerd.

Bij 76 procent van de bestanden lukte het de onderzoekers om te achterhalen met welke tool en op welk besturingssysteem de pdf was gemaakt. Door pdf-bestanden van dezelfde bron over een langere tijd te verzamelen kan het gedrag van een bepaalde medewerker worden achterhaald, aldus de onderzoekers. Zo kan bijvoorbeeld duidelijk worden of software regelmatig wordt geüpdatet.

Zo vonden de onderzoekers een medewerker van een veiligheidsdienst die zijn software over een periode van vijf jaar niet had geüpdatet. Deze informatie is met name interessant voor aanvallers die het hebben gemunt op medewerkers met een "slecht softwaregedrag", stellen de onderzoekers verder.

Door het analyseren van de pdf-bestanden van verschillende medewerkers van dezelfde dienst is het ook mogelijk om het softwarebeleid van de betreffende dienst te achterhalen. Tenminste negentien van de onderzochte veiligheidsdiensten in de dataset blijken dezelfde software voor meer dan twee jaar te gebruiken. Zo'n 38 veiligheidsdiensten doen het beter en updaten of veranderen geregeld hun software.

Verder blijkt dat 24 procent van de onderzochte pdf-bestanden is opgeschoond. Zeven van de 47 veiligheidsdiensten schonen hun documenten op voordat ze die op internet publiceren. De manier waarop dit gedaan wordt laat echter te wensen over. Bij 65 procent van de opgeschoonde pdf-bestanden is het namelijk nog steeds mogelijk om gevoelige informatie te achterhalen. Slechts drie veiligheidsdiensten weten hun pdf-documenten op een adequate wijze op te schonen.

"Ons onderzoek laat zien dat de gepubliceerde pdf-bestanden van verschillende veiligheidsdiensten niet zijn opgeschoond op een niveau van wat je van dergelijke organisaties mag verwachten", zo concluderen de onderzoekers. "Veel pdf-bestanden die deze diensten publiceren bevatten verborgen informatie die is te gebruiken om hun medewerkers aan te vallen." Veiligheidsdiensten worden dan ook aangeraden om hun pdf-bestanden beter op te schonen.

Het rapport "Exploitation and Sanitization of Hidden Data in PDF Files" bevat een overzicht van de 47 betreffende veiligheidsdiensten. Nederlandse diensten zijn niet in het onderzoek meegenomen.