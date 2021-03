Directeur versleutelde berichtendienst Sky aangeklaagd door VS

De directeur van de versleutelde berichtendienst Sky is door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd voor het opzettelijk faciliteren van internationale drugsdealers. De Belgische, Franse en Nederlandse autoriteiten wisten 1 miljard versleutelde berichten die via Sky werden uitgewisseld te onderscheppen, waarvan de helft is ontsleuteld, zo stelde de Belgische politie.

Naar aanleiding van de onderschepte berichten vond er vorige week een grootschalige politie-operatie in België, Frankrijk en Nederland plaats. Daarbij werden honderden woningen doorzocht en tientallen personen aangehouden. Volgens de aanklacht weet de directeur van Sky dat de telefoons en berichtendienst die hij aanbiedt door drugsdealers worden gebruikt om opsporingsdiensten te omzeilen.

Sky biedt klanten telefoons zonder gps, camera en microfoon. Via de Sky-software kunnen gebruikers versleuteld met elkaar communiceren. "Er zijn tenminste 70.000 Sky-telefoons wereldwijd in gebruik, waaronder in de Verenigde Staten. Volgens de aanklacht heeft Sky Global meer dan tien jaar lang honderden miljoenen dollars verdiend door de activiteiten van criminele organisaties te faciliteren en deze organisaties tegen opsporingsdiensten te beschermen", aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

In de aanklacht wordt gesteld dat Sky Global als doel had om veilige communicatie tussen drugsdealers mogelijk te maken en zo de in- en uitvoer van drugs in Australië, Azië, Europa en Noord-Amerika te faciliteren, opbrengsten van de drugshandel te witwassen en onderzoeken naar drugshandel en witwaspraktijken te dwarsbomen. Zo beschikte Sky over een systeem waarbij bewijs van dergelijke activiteiten op afstand konden worden verwijderd, laat het ministerie weten.

Tevens staat in de aanklacht dat medewerkers van Sky Global gebruikmaakten van cryptovaluta, waaronder Bitcoin, om illegale transacties via de eigen website te faciliteren en de anonimiteit van klanten te beschermen. Op de twee aanklachten van de openbaar aanklager staat maximaal een levenslange gevangenisstraf.