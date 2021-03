Microsoft lanceert 'one-click' tool voor beschermen Exchange-servers

Microsoft heeft een 'one-click' mitigatietool gelanceerd om Exchange-servers te beschermen tegen aanvallen en eventueel aanwezige malware te verwijderen. De "Exchange On-Premises Mitigation Tool" is bedoeld voor organisaties die niet over een aparte it-afdeling beschikken voor het patchen van hun Exchange-servers, niet bekend zijn met het patchproces of de beveiligingsupdates voor Exchange nog niet hebben uitgerold en hun servers willen beschermen.

Op 2 maart bracht Microsoft noodpatches uit voor vier kwetsbaarheden in Exchange waarmee aanvallers kwetsbare systemen op afstand volledig kunnen overnemen. De beveiligingslekken worden wereldwijd op grote schaal misbruikt. Microsoft meldde vorige week dat er nog 83.000 Exchange-servers op internet zijn te vinden die kwetsbaar voor aanvallen zijn omdat ze de uitgebrachte beveiligingsupdates missen.

De nu gelanceerde gratis tool doet verschillende zaken en kan via één klik vanaf een Exchange-server worden gestart. Als eerste zal de mitigatietool het beveiligingslek in Exchange (CVE-2021-26855), waardoor aanvallers op afstand code op kwetsbare servers kunnen uitvoeren, mitigeren. Het gaat hier niet om een beveiligingsupdate, maar een configuratieaanpassing waardoor de op dit moment bekende aanvallen geen misbruik meer van de kwetsbaarheid kunnen maken.

Vervolgens zal de tool de Exchange-server met de Microsoft Safety Scanner scannen en gevonden malware verwijderen. Als laatste zal de tool proberen om aanpassingen die aanvallers aan de server hebben gemaakt terug te draaien. Microsoft waarschuwt dat de gratis tool effectief is tegen alle nu waargenomen aanvallen, maar geen garantie tegen toekomstige aanvallen biedt. De tool moet dan ook alleen als tijdelijke maatregel worden gebruikt totdat de Exchange-servers volledig zijn gepatcht.