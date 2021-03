Politie erkent problemen bij op orde houden van gezichtendatabase

De politie kan een gezichtendatabase waarin de foto's van 1,3 miljoen mensen staan "bijna onmogelijk" op orde houden, waardoor er twijfel bestaat of tienduizenden mensen wel terecht in het systeem staan, zo laat de politie tegenover NU.nl weten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd een "grootschalige handmatige beoordeling" uit te voeren van gegevens in de database.

De Nederlandse politie werkt sinds eind 2016 met het systeem CATCH Strafrecht Verdachte en Veroordeelde. Daarmee kunnen foto's van verdachten worden vergeleken met een database met daarin foto's van verdachten en veroordeelden. Het systeem selecteert op meerdere kenmerken zoals de stand van de ogen, afstand naar de neus, breedte van de mond en andere uiterlijkheden.

De database telt in totaal 2,2 miljoen afbeeldingen van 1,3 miljoen personen die worden verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer op staat of van mensen waarbij "twijfel" bestaat over de identiteit. Foto's in de database moeten worden verwijderd zodra iemand geen verdachte meer is. Dit geldt alleen voor personen die niet eerder zijn veroordeeld en ook geen andere zaak tegen zich hebben lopen.

Volgens John Riemen, hoofd van het Centrum voor Biometrie van de politie, de beheerder van CATCH, is het "bijna onmogelijk" om de database op orde te hebben. Riemen stelt dat de regels van bewaartermijnen complex zijn en de politie geen zicht heeft op hoe een zaak tegen een verdachte afloopt zodra het onderzoek aan het Openbaar Ministerie wordt overgedragen.

De politie verwijdert foto's in de database op verzoek van de Justitiële Informatiedienst (Justid). Het aantal zaken dat Justid beoordeelde is echter een stuk lager dan het aantal personen dat daarvoor in aanmerking kwam, zo stelt NU.nl op basis van cijfers die het opvroeg. Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid stellen dat een betere informatie-uitwisseling tussen de systemen van Justid, de politie en het OM het probleem structureel moet oplossen. Daarnaast zal er een "grootschalige handmatige beoordeling" plaatsvinden naar de juistheid van de gegevens in de database.