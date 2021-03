Website 3d-animatiesoftware Blender weer online na inbraakpoging

De website van 3d-animatiesoftware Blender is weer online nadat die vanwege een inbraakpoging offline was gehaald. Blender meldde gisterenavond op Twitter dat er vanwege een aanval onderhoud aan de website plaatsvond en die daardoor op zwart ging. Andere onderdelen van de infrastructuur, waaronder de Wiki, ontwikkelaarsportaal en git-repositories, waren wel gewoon bereikbaar.

Naar aanleiding van de aanval werden de aangeboden downloads op Blender.org gecontroleerd, maar die bleken niet te zijn aangepast. Vervolgens werd via Twitter gemeld dat het downloaden van Blender veilig is. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven. Blender is een zeer populair programma voor het maken van 3d-animaties en heeft wereldwijd vele miljoenen gebruikers.