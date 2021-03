Hof van Twente raakte door zwak wachtwoord besmet met ransomware

Door Anoniem: Misschien kan nog even iemand uitleggen hoe "een FTP server via RDP bereikbaar" is?

Dat kan wellicht ook nog wat mensen helpen die denken dat hun netwerk goed beveiligd is.

(ik bedoel natuurlijk niet "inloggen met RDP en dan een FTP starten" want dan moet je credentials voor die RDP login hebben en dat wordt niet vermeld)

Wordt er bedoeld dat de beheerder dacht dat een FTP server (normaal poort 21) op de standaard RDP poort 3389 draaien een idee was om iets te beveiligen of juist een beveiliging (firewall) te omzeilen?

Of is RDP als protocol hier daadwerkelijk bij betrokken?

Ik zit de persco van de gemeente te bekijken en dan val ik in verbazing bij de uitleg van expert Brenno de Winter (die van zijn eigen lekke mailserver). Hij gooit FTP en RDP doorelkaar of het benzine en elektriciteit is.