DuckDuckGo gebruikt privacylabel App Store voor aanval op Google

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft de privacylabels van de Apple App Store gebruikt voor een aanval op Google. Apps in de App Store moeten sinds december laten zien welke gegevens ze over en van gebruikers verzamelen en voor welke doeleinden dit wordt gedaan. Recentelijk voegde Google de privacylabels toe voor Google Chrome en de Google-app.

Uit de privacylabels blijkt dat Google een grote hoeveelheid informatie over gebruikers verzamelt en onder andere deelt met externe adverteerders en gebruikt voor gerichte advertenties. "Na maanden van rekken heeft Google eindelijk laten zien hoeveel persoonlijke data ze verzamelen in Chrome en de Google-app. Geen wonder dae ze dit wilden verbergen", aldus DuckDuckGo op Twitter.

DuckDuckGo blijkt daarentegen geen persoonlijke informatie te verzamelen of te delen en stelt dat dit ook niet nodig is. "Het bespioneren van gebruikers heeft niets te maken met het bouwen van een fantastische webbrowser of zoekmachine. Iets dat wij weten, onze app is beide in één."