Rotterdam test camerasysteem om fietsers anoniem te volgen

De gemeente Rotterdam is vandaag een fietsonderzoek gestart waarbij het vier slimme meetcamera’s inzet om fietsers anoniem te volgen, zo laat de gemeente op de eigen website weten. De vier camera’s, die tussen het Centraal Station en de Erasmusbrug zijn geplaatst, registreren en tellen het aantal fietsers.

Dat gebeurt allemaal anoniem, aldus de gemeente. "De unieke verbetering zit in het herkennen van fietsers. Dat doen we zonder gebruik te maken van privacygevoelige gezichtsherkenning. Maar door karakteristieken zoals de kleur van bijvoorbeeld de fiets, fietstassen en kledingstukken te gebruiken. In de camera’s worden deze beelden omgezet naar anonieme data", zo stelt de gemeente in een uitleg van hoe de camera's werken.

De camerabeelden worden 0,3 seconden in het geheugen van het camerasysteem opgeslagen. Deze tijd is noodzakelijk om de fietsers en voetgangers te herkennen en om te zetten in een matchcode. Deze matchcode wordt vervolgens 20 minuten in het tijdelijke geheugen opgeslagen. Deze periode is noodzakelijk om her-identificatie mogelijk te maken.

>Met de informatie wil de gemeente meer inzicht krijgen in de gebruikte fietsroutes op dit traject én hoe lang de fietser erover doet. Voor het onderzoek, dat minimaal vier maanden loopt, is een Privacy Impact Assessment uitgevoerd. Fietsers kunnen de gemeente onder andere verzoeken om hun gegevens te verwijderen of in te laten zien.